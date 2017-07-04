В Багратионовском районе Audi врезалась в Lexus, пострадал ребёнок
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 3 июля, в Багратионовском районе Audi врезалась в Lexus, пострадал десятилетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 13:15 на 25-м км автодороги Калининград — Мамоново-2. Водитель Audi выехал на перекрёсток, где не уступил дорогу автомобилю Lexus. В результате иномарки столкнулись. В аварии пострадали водитель и десятилетний пассажир Lexus. Ребёнок был в автокресле. Как оказалось, у владельца Audi нет водительских прав.
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