В Багратионовском районе Audi врезалась в Lexus, пострадал ребёнок

В понедельник, 3 июля, в Багратионовском районе Audi врезалась в Lexus, пострадал десятилетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



ДТП произошло в 13:15 на 25-м км автодороги Калининград — Мамоново-2. Водитель Audi выехал на перекрёсток, где не уступил дорогу автомобилю Lexus. В результате иномарки столкнулись. В аварии пострадали водитель и десятилетний пассажир Lexus. Ребёнок был в автокресле. Как оказалось, у владельца Audi нет водительских прав.