В Черняховске маршрутка сбила двухлетнего ребёнка
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 3 июля, в Черняховске в ДТП попал двухлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 16:50 на ул. Пушкина. Водитель маршрутки наехал на ребёнка, когда он выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мальчика с травмами увезли в больницу.
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