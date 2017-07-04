В Черняховске маршрутка сбила двухлетнего ребёнка

В понедельник, 3 июля, в Черняховске в ДТП попал двухлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 16:50 на ул. Пушкина. Водитель маршрутки наехал на ребёнка, когда он выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мальчика с травмами увезли в больницу.