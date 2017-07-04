Литовец пытался ввезти в Калининград контрабандный iPhone 7, часы и почти три тысячи евро (фото)

Литовец пытался ввезти в Калининградскую область незадекларированные товары и валюту. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
Мужчина ехал на своём автомобиле Mitsubishi. На таможенном посту в Советске он сообщил сотруднику ведомства, что незадекларированных товаров у него нет. Однако в ходе таможенного досмотра автомобиля в салоне обнаружили две кофемашины, четыре нивелира, шестнадцать шуруповёртов, микроволновую печь. А также литовец вёз фирменные часы пяти различных марок и iPhone 7. Общий вес товара составил 145,51 кг. Кроме того, у мужчины с собой были незадекларированные деньги.
"Он перемещал в багаже незадекларированные наличные денежные средства в валюте Евросоюза. В части, превышающей разрешённые 10 000 долларов США, изъятая сумма составила 2 986,66 евро", — пояснили в пресс-службе.
Владелец товара и валюты пояснил, что вёз всё для личного пользования. А о необходимости оформлять товар весом свыше 50 кг не знал. Товар и деньги у мужчины изъяли. В отношении гражданина Литовской Республики возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и ст. 16.4 ("Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств") КоАП РФ.
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