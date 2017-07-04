Ночью на Ленинском проспекте загорелся ЗИЛ
В ночь на вторник, 4 июня, в Ленинградском районе Калининграда загорелся автомобиль ЗИЛ-130. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 4:18. ЧС произошла на Ленинском проспекте. В машине загорелся бензобак. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия подразделения МЧС.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе четырёх человек", – говорится в сообщении.
На место возгорания направили одну пожарную машину. Пострадавших нет, сообщается в пресс-службе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.