Ночью на Ленинском проспекте загорелся ЗИЛ

В ночь на вторник, 4 июня, в Ленинградском районе Калининграда загорелся автомобиль ЗИЛ-130. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 4:18. ЧС произошла на Ленинском проспекте. В машине загорелся бензобак. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия подразделения МЧС.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе четырёх человек", – говорится в сообщении.

На место возгорания направили одну пожарную машину. Пострадавших нет, сообщается в пресс-службе.