В торговом порту Калининграда больше года хранятся 2500 бочек с токсичным содержимым

Почти 600 тыс. литров ядовитых веществ с начала 2016 года находятся на хранении в Калининградском морском торговом порту. Об этом сообщила "Комсомольская правда"
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Больше 2,5 тыс. бочек с неустановленным веществом, отмеченным по документам как "средство для очистки металлоконструкций", были завезены в Россию. Через несколько месяцев владелец груза, смоленская компания "СМ-Трейдинг", решила захоронить токсичный груз на одном из полигонов Калининградской области. Причиной стало желание собственника избавиться от товара: дальнейшая транспортировка бочек могла привести к их протеканию.
Правительство Калининградской области отказало в захоронении бочек без санкции регионального управления Росприроднадзора. Такое же решение в декабре 2016 года приняла и служба по надзору в сфере природопользования. Согласно мнению чиновников, в таких количествах вещество из бочек представляет опасность для окружающей среды. Фирма намеревалась захоронить товар на полигоне у пос. Круглово, который не имеет очистных сооружений.
После отказов "СМ-Трейдинг" бросила груз в порту, не заплатив за хранение. "Груз должен быть возвращен за пределы России. Но пропал владелец товара. В итоге вывозить некому", — сообщает пресс-служба калининградской таможни.
По мнению службы безопасности порта, "очиститель Geminex G30" может быть сырьём для изготовления синтетических наркотиков. "Содержимое бочек вызывает очевидные опасения. Бочки уже вздулись! Я устал об этом говорить и писать. Мы обращались в полицию и ФСБ, но пока это никак не повлияло на вывоз груза с территории порта", — сказал генеральный директор Калининградского морского торгового порта Владислав Дорофеев.
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