Калининградка, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила 200 тыс. рублей

Женщина, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила у компании "Евролайн один" 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



ДТП случилось летом 2016 года. Женщина выходила на остановке в районе ул. Октябрьской. Когда она только сошла с подножки, водитель закрыл дверь и поехал. В результате женщине защемило руку. Он остановился на крики пассажиров. Мужчина открыл дверь, отчего пассажирка упала на проезжую часть.



"Обращаясь в суд, истица указала, что в результате случившегося ей был причинён моральный вред. Кроме того, она получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней степени тяжести", — пояснили в пресс-службе суда.



Районный суд взыскал с перевозчика "Евролайн один" в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 200 тыс. рублей.