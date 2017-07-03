Калининградка, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила 200 тыс. рублей

Женщина, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила у компании "Евролайн один" 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
ДТП случилось летом 2016 года. Женщина выходила на остановке в районе ул. Октябрьской. Когда она только сошла с подножки, водитель закрыл дверь и поехал. В результате женщине защемило руку. Он остановился на крики пассажиров. Мужчина открыл дверь, отчего пассажирка упала на проезжую часть.
"Обращаясь в суд, истица указала, что в результате случившегося ей был причинён моральный вред. Кроме того, она получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней степени тяжести", — пояснили в пресс-службе суда.
Районный суд взыскал с перевозчика "Евролайн один" в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 200 тыс. рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.