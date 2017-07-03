В Калининграде глава строительной компании скрыл от государства 23,8 млн рублей налогов

В Калининграде глава строительной компании недоплатил государству 23,8 млн рублей налогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



С 2012 по 2014 год 61-летний руководитель организовал формальный документооборот с другими организациями. По фиктивным договорам бизнесмен оплатил строительные работы, которые на самом деле не производились. Это повлекло уменьшение налогооблагаемой базы организации. В результате злоумышленник за два года уклонился от уплаты налога на общую сумму более 23,8 млн рублей.



По материалам, собранным ОБЭП и ПК УМВД России по Калининградской области, следователи возбудили уголовное дело против генерального директора по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").



"Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.