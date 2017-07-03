В Гусеве разыскивают подозреваемого в мошенничестве 24-летнего мужчину
На фото подозреваемый Эмил Мурадян
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Гусевском районе сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в мошенничестве Эмила Мурадяна. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
24-летний мужчина скрывается от суда. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы.
Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, азиатской внешности, среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные, стрижка короткая.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эмила Мурадяна, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.