В Гусеве разыскивают подозреваемого в мошенничестве 24-летнего мужчину

В Гусевском районе сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в мошенничестве Эмила Мурадяна. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летний мужчина скрывается от суда. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы.



Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, азиатской внешности, среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные, стрижка короткая.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эмила Мурадяна, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.