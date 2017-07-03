В пос. Янтарном пенсионер на велосипеде врезался в КамАЗ
В воскресенье, 2 июля, в пос. Янтарном пенсионер врезался в КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 19:00 на ул. Советской. Выезжая со двора, 82-летний велосипедист не уступил дорогу автомобилю КамАЗ. В результате аварии пенсионера увезли в больницу.
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