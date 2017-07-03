В Черняховске Audi врезался в дерево, в Советске BMW улетел в кювет, пострадали двое (фото)

В Калининградской области за выходные автомобиль Audi врезался в дерево, BMW улетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В субботу, 1 июля, в Черняховске автомобиль Audi врезался в дерево. Авария произошла в 18:10. 27-летний водитель превысил скорость на прямом участке дороги, и его занесло в дерево. Оказалось, что у мужчины нет водительских прав. В результате ДТП водителя госпитализировали.



Вторая авария произошла 2 июля на автодороге Советск — Гусев. В 19:30 водитель BMW не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала 23-летняя пассажирка.

Также 2 июля случилось ДТП в Калининграде. В 15:30 на Московском проспекте Hyundai врезался в Mazda. В результате аварии пострадали водитель и пассажир второго автомобиля.