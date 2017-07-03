В воскресенье на ул. Тенистая Аллея загорелся Mercedes

В воскресенье, 2 июля, в Калининграде на улице Тенистая Аллея загорелся Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:32. В результате возгорания в автомобиле частично повреждён огнём моторный отсек.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-5 в составе пяти человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС приехала одна пожарная машина. В результате возгорания пострадал один человек, отметили в ведомстве.