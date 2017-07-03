Во Франции неизвестные открыли огонь по выходившим из мечети людям

Инцидент произошёл около 22:30 по местному времени. Два человека в масках были вооружены пистолетом и винтовкой.

Они подъехали к мечети на автомобиле. Один из них вышел из машины и начал стрелять по людям, которые шли из мечети. В результате нападения четверо человек получили ранения. Также оказалась ранена и семилетняя девочка, которая находилась в доме в 50-метрах от стрельбы.

Как отмечает издание, в полиции отрицают возможность террористической атаки. Рассматривается версия ссоры. Нападавшие скрылись с места происшествия.