Во Франции неизвестные открыли огонь по выходившим из мечети людям
В воскресенье, 2 июля, во французском Авиньоне неизвестные обстреляли толпу у мечети Аррахма. Ранения получили как минимум пять человек, пишет РБК
со ссылкой на издание La Provence
.
Инцидент произошёл около 22:30 по местному времени. Два человека в масках были вооружены пистолетом и винтовкой.
Они подъехали к мечети на автомобиле. Один из них вышел из машины и начал стрелять по людям, которые шли из мечети. В результате нападения четверо человек получили ранения. Также оказалась ранена и семилетняя девочка, которая находилась в доме в 50-метрах от стрельбы.
Как отмечает издание, в полиции отрицают возможность террористической атаки. Рассматривается версия ссоры. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в этот же день на центральной площади Тахрир в Дамаске прогремел взрыв
. По данным СМИ, атаку совершил террорист-смертник. Он подорвал заминированный на площади автомобиль.
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