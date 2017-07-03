Ночью на ул. Нарвской загорелся Volkswagen

В ночь на понедельник, 3 июля, в Калининграде на улице Нарвской загорелся автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:26. В машине полностью выгорел моторный отсек, обгорел бампер и крылья.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт пожарно-спасательной части в составе пяти человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС приехала одна пожарная машина. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.