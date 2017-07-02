Очевидцы: в Багратионовске легковушка въехала в дерево (фото)

В воскресенье, 2 июля, в Багратионовске на пересечении улиц Дружбы и Калининградской легковой автомобиль въехал в дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе "Багратионовск инфо" в соцсети "ВКонтакте"

Инцидент случился около 20:00. Свидетели предполагают, что из-за ремонта на дороге девушка-водитель не справилась с управлением и въехала в дерево. В результате столкновения у автомобиля повреждён капот.

На место ДТП приехала машина скорой помощи и сотрудники госавтоинспекции. Информацию обещали позднее прокомментировать в отделе пропаганды ГИБДД.