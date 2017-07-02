Очевидцы: в Багратионовске легковушка въехала в дерево (фото)
Группа "Багратионовск инфо" / "ВКонтакте"
3
фото
Инцидент случился около 20:00. Свидетели предполагают, что из-за ремонта на дороге девушка-водитель не справилась с управлением и въехала в дерево. В результате столкновения у автомобиля повреждён капот.
На место ДТП приехала машина скорой помощи и сотрудники госавтоинспекции. Информацию обещали позднее прокомментировать в отделе пропаганды ГИБДД.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.