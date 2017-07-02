Бразильская полиция задержала одного из крупнейших наркоторговцев республики

Бразильский наркобарон Луис Карлос да Роча по прозвищу "Белая голова" взят федеральной полицией Бразилии. Об этом сообщает "ИА Regnum"

Да Роча, известный не только в Бразилии, но и по всей Латинской Америке, был объявлен в розыск 30 лет назад. Но схватить преступника полиции удалось только 1 июля. Скрываться все эти годы наркобарону помогала собственная служба безопасности. Также да Роча как минимум один раз прибегал к пластической операции для изменению внешности.

"Однако полностью поменять черты лица он не мог, иначе бы его перестали узнавать и бояться свои, находящиеся под его контролем. А частичное изменение черт лица не принесло желаемого эффекта: полицейские с помощью компьютерных программ сравнения смогли определить, что человек, проходящий в их сводках и базе данных под именем Виктор Луис да Мораеш — одна и та же персона. На этом его и взяли", — приводит слова полиции испанское издание El País.

Как сообщает полиция, группа "Белой головы" контролировала потоки наркотиков в Боливии, Перу и Колумбии, имела развитую транспортную сеть для экспорта наркотиков в США и Европу. Бразильские эксперты оценивают состояние преступника в 100 млн долларов, на имущество наркодельца стоимостью около 10 млн долларов наложен арест. В тюрьме да Роча проведёт не менее 50 лет.