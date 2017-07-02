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Главная Новости Происшествия

Бразильская полиция задержала одного из крупнейших наркоторговцев республики

14:32
  476 2
Архив Клопс.Ru
Бразильский наркобарон Луис Карлос да Роча по прозвищу "Белая голова" взят федеральной полицией Бразилии. Об этом сообщает "ИА Regnum".
 
Да Роча, известный не только в Бразилии, но и по всей Латинской Америке, был объявлен в розыск 30 лет назад. Но схватить преступника полиции удалось только 1 июля. Скрываться все эти годы наркобарону помогала собственная служба безопасности. Также да Роча как минимум один раз прибегал к пластической операции для изменению внешности.
 
"Однако полностью поменять черты лица он не мог, иначе бы его перестали узнавать и бояться свои, находящиеся под его контролем. А частичное изменение черт лица не принесло желаемого эффекта: полицейские с помощью компьютерных программ сравнения смогли определить, что человек, проходящий в их сводках и базе данных под именем Виктор Луис да Мораеш — одна и та же персона. На этом его и взяли",  —  приводит слова полиции испанское издание El País.
 
Как сообщает полиция, группа "Белой головы" контролировала потоки наркотиков в Боливии, Перу и Колумбии, имела развитую транспортную сеть для экспорта наркотиков в США и Европу. Бразильские эксперты оценивают состояние преступника в 100 млн долларов, на имущество наркодельца стоимостью около 10 млн долларов наложен арест. В тюрьме да Роча проведёт не менее 50 лет.
 

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2 комментария Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
15:03
очень актуальная новость для региона
или это тонкий намёк клопса кому то из местных баронов?
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Nikita Tsukanov
Tsukanov Nikita #
15:40
50 лет тюрьмы...
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