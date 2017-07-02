В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"

Выходец из Туниса убил, а потом сжёг двух пенсионеров в австрийском городе Линц. Свой поступок мигрант объяснил ненавистью к "правым" политическим партиям страны, пишет издание Heute
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54-летний выходец из Туниса рассказал полиции, что сначала задушил 85-летнюю женщину, а затем убил её 87-летнего мужа. После этого поджёг тела супружеской пары. Их позже нашли пожарные. После этого подозреваемый пытался покончить собой, однако решил раскаяться в содеянном и самостоятельно пришёл в полицию. Он простоял в очереди, а после сознался в двойном убийстве.
Как сообщили полицейские, подозреваемый приехал в Линц в 1989 году. При этом с того момента он начал копить ненависть к обществу, которое, по его мнению "относилось к нему несправедливо". Больше всего он был зол на национально-консервативную Австрийскую партию свободы.
Как отмечают в правоохранительных органах, тунисец хорошо знал пожилую пару — два раза в неделю он доставлял им еду. А убить их решил из-за того, что сын пенсионеров работал в свободном региональном совете, поэтому выходец из Туниса решил, что пожилая пара также придерживается "правых" взглядов. Во время очередной доставки еды, он взял с собой ремень, деревянную палку, нож и канистру с бензином, отмечают в полиции.
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