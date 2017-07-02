На ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути (фото)
Фото: читатель Клопс.Ru
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В воскресенье, 2 июля, в Калининграде на ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент произошёл около 13:00. Пока причины падения дерева не уточняются. В результате ЧС трамвайные пути оказались заблокированы. Информацию подтвердили в Единой диспетчерской службе Калининграда. На месте работают сотрудники МКУ "Калининградская служба заказчика".
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