На ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути (фото)

В воскресенье, 2 июля, в Калининграде на ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл около 13:00. Пока причины падения дерева не уточняются. В результате ЧС трамвайные пути оказались заблокированы. Информацию подтвердили в Единой диспетчерской службе Калининграда. На месте работают сотрудники МКУ "Калининградская служба заказчика".