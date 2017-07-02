Ночью в Татарстане КамАЗ столкнулся с автобусом, погибли 13 человек (видео)
Кадр видеозаписи МЧС Татарстан
В воскресенье, 2 июля, в Татарстане КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли 13 человек, включая двух детей, сообщает ТАСС
.
ДТП случилось примерно в 00:40 по московскому времени недалеко от города Заинск. В результате столкновения пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара - Ижевск, опрокинулся на проезжую часть и загорелся. При этом КамАЗ также был объят огнём, но его водитель не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать в 01:17. В настоящее время водитель автобуса находится в УВД и даёт показания.
"По состоянию на 6:30 28 пострадавших, из них 13 умерли, 15 пострадавших (12 в стационарах, три амбулаторных)", — сообщили изданию в пресс-службе регионального Минздрава.
В декабре 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком и двумя легковыми автомобилями погибли 10 детей
и двое взрослых. Рейсовый автобус двигался из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска.
Обновлено от 11:25
По последним данным ТАСС
, число погибших в автокатастрофе с участием автобуса увеличилось до 14 человек. Об этом СМИ сообщили в СУ СК РФ по Татарстану. Отмечается, что по одной из версий, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при обгоне — его ослепил автомобиль КамАЗ.
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