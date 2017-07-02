Ночью в Татарстане КамАЗ столкнулся с автобусом, погибли 13 человек (видео)

В воскресенье, 2 июля, в Татарстане КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли 13 человек, включая двух детей, сообщает ТАСС

ДТП случилось примерно в 00:40 по московскому времени недалеко от города Заинск. В результате столкновения пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара - Ижевск, опрокинулся на проезжую часть и загорелся. При этом КамАЗ также был объят огнём, но его водитель не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать в 01:17. В настоящее время водитель автобуса находится в УВД и даёт показания.

"По состоянию на 6:30 28 пострадавших, из них 13 умерли, 15 пострадавших (12 в стационарах, три амбулаторных)", — сообщили изданию в пресс-службе регионального Минздрава.