Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

В субботу, 1 июня, в Калининграде у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент случился на проспекте Калинина, по направлению от Южного вокзала, около 15:30, отмечают свидетели. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение сильно затруднено на обоих полосах движения. Затор тянется от Южного вокзала до Фридландских ворот. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час. На карте стоит пометка "ДТП".