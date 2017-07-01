В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне

На одном из курортов в Турции скончалась 11-летняя девочка из России. Как пишут "Известия" , у ребёнка остановилось сердце.

После купания в бассейне, девочка поднялась в номер отеля, в котором она отдыхала вместе со своей мамой и братом. Там она почувствовала головокружение, упала в обморок. Позже у неё остановилось сердце. Врачи не смогли спасти ребёнка.

Её тело доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причин смерти. Предположительно она скончалась из-за кровоизлияния в мозг.