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Главная Новости Происшествия

В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне

15:45
  6513 0
Фото: Министерство культуры и туризма Турции
На одном из курортов в Турции скончалась 11-летняя девочка из России. Как пишут "Известия", у ребёнка остановилось сердце.
 
После купания в бассейне, девочка поднялась в номер отеля, в котором она отдыхала вместе со своей мамой и братом. Там она почувствовала головокружение, упала в обморок. Позже у неё остановилось сердце. Врачи не смогли спасти ребёнка.
 
Её тело доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причин смерти. Предположительно она скончалась из-за кровоизлияния в мозг.
 

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