В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне
Фото: Министерство культуры и туризма Турции
На одном из курортов в Турции скончалась 11-летняя девочка из России. Как пишут "Известия"
, у ребёнка остановилось сердце.
После купания в бассейне, девочка поднялась в номер отеля, в котором она отдыхала вместе со своей мамой и братом. Там она почувствовала головокружение, упала в обморок. Позже у неё остановилось сердце. Врачи не смогли спасти ребёнка.
Её тело доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причин смерти. Предположительно она скончалась из-за кровоизлияния в мозг.
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