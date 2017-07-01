Полицейские задержали троих калининградцев, похитивших ковш от экскаватора (фото)

В Калининграде сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали троих местных жителей, которые похитили экскаваторный ковш. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе управления МВД России по Калининградской области.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть УМВД от директора одного из предприятий. Он сообщил, что группа неизвестных похитила с охраняемой территории хранившийся там экскаваторный ковш.

Как установили полицейские, злоумышленники вывезли на микроавтобусе ковш весом 200 килограммов. Деталь сдали на пункт приёма металлолома. Ущерб предприятию превысил 60 тысяч рублей, отметили в УМВД.

Похитителей задержали по горячим следам в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Все трое подозреваемых — жителей Калининграда.

"По результатам проведённой сотрудниками уголовного розыска городского УМВД проверки в отношении 33, 34 и 41-летнего ранее судимых калининградцев следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

Похищенное имущество изъято, добавили в ведомстве. Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.