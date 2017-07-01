Под Нестеровом сгорела хозпостройка с автомобилем и мотоблоком внутри

В пятницу, 30 июня в посёлке Ясная Поляна в Нестеровском районе сгорела хозяйственная постройка с автомобилем и мотоблоком внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:52. Сообщается, что кирпичное строение, крытое шифером, полностью выгорело. Внутри помещения находились автомобиль, мотоблок и мотокоса, которые тоже сгорели.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе восьми человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС выехали две пожарные машины. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.