Под Нестеровом сгорела хозпостройка с автомобилем и мотоблоком внутри

В пятницу, 30 июня в посёлке Ясная Поляна в Нестеровском районе сгорела хозяйственная постройка с автомобилем и мотоблоком внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:52. Сообщается, что кирпичное строение, крытое шифером, полностью выгорело. Внутри помещения находились автомобиль, мотоблок и мотокоса, которые тоже сгорели.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе восьми человек", — говорится в сообщении.
На место ЧС выехали две пожарные машины. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Обновлено от 13:22
По данным пресс-службы регионального управления МВД, владельцы машины увидели, что под капотом автомобиля, припаркованного в гараже, идёт дым. После этого хозяева вызвали пожарных. На место происшествия прибыла также следственно-оперативная группа отдела полиции по Нестеровскому району.
"Причина возгорания: замыкание электропроводки в техническом отсеке автомобиля", — отметили в пресс-службе управления МВД России по Калининградской области.
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