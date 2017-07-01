Ночью в Гурьевске загорелся автомобиль

В ночь на субботу, 1 июля, в Гурьевске на улице Гурьева загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:22. В машине полностью выгорел моторный отсек. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-20 в составе трёх человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении.