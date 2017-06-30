Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.
Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемый производственный объект. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.
Инцидент произошёл в пятницу, 30 июня. В 02:58 из производственной базы на ул. Третьяковского поступил сигнал "Тревога". По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны. Прибыв на место, сотрудники обнаружили выбитые замки и оборванные провода сигнализации. На крыше заметили двоих неизвестных, которые попытались скрыться. Ориентировку с их описанием передали дежурным нарядам вневедомственной охраны.
Прибывший экипаж Росгвардии заметил на ул. Солдатской мужчин, подходящих под описание. Одного из них задержали в подъезде жилого дома на Советском проспекте. Его доставили на место происшествия и передали следственно-оперативной группе.
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