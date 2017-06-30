На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься
В Калининграде в ночь на 30 июня местный житель угнал автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл в 4:00. Очевидцы сообщили в полицию, что на ул. Автомобильной неизвестный вскрыл припаркованный автобус и уехал на нём. Инспекторы ГИБДД обнаружили угнанный транспорт на ул. Олега Кошевого. Там же они и задержали водителя. 30-летний ранее судимый местный житель рассказал полицейским, что хотел просто покататься.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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