Житель Подмосковья погиб от удара молнии
В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина. Об этом пишет "РИА Новости
", ссылаясь на сообщение местного минздрава.
"Мужчина погиб в результате удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья", — говорится в сообщении.
РБК
добавляет, что погибшему было 33 года. Кроме того, в результате шторма за медицинской помощью обратился ещё один человек, однако состояние этого пострадавшего нетяжёлое.
Напомним, в четверг, 29 июня, на подлёте к Москве в два пассажирских самолёта ударила молния
. На внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружили следы поражения. Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.
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