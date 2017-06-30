На Ленинском проспекте у троллейбуса оторвало штангу (фото)
Фото: читатель Клопс.Ru
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В пятницу, 30 июня, на Ленинском проспекте в Калининграде сломался троллейбус предприятия "ГорТранс". Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
В районе перекрёстка с ул. Театральной у троллейбуса, следовавшего по маршруту №1, после контакта со стрелкой отломалась штанга и упала на пешеходный островок. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас троллейбус занимает одну полосу для проезда по направлению к Южному вокзалу. Кроме того, блокирован левый въезд на ул. Театральную со стороны Ленинского проспекта. На место вызвали аварийную бригаду предприятия.
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