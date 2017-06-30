В МИД Украины заявили о возможности полного запрета на въезд россиян в страну

В пятницу, 30 июня, директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в ведомстве рассматривается возможность полного запрета россиянам въезжать на территорию страны. Об этом сообщает Лента.Ру
со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Макеев заявил, что абсолютный запрет может быть введён, если будет необходимость с точки зрения национальной безопасности. Он также добавил, что рассматривается возможность введения виз и ограничения въезда для некоторых категорий граждан РФ. Определять их будут спецслужбы.
"Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Решение по этому вопросу ещё не было принято, и у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее", — пояснил дипломат.
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