В Калининграде рабочий, получивший травму лица, отсудил у фирмы 860 тыс. рублей

В Калининграде работник, получивший производственную травму, отсудил у фирмы 860 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Травму мужчина получил осенью 2016 года. С высоты ему на лицо упала защитная стальная пластина транспортёра. Мужчина перенёс несколько операций, ему назначили долгое дорогостоящее лечение. Согласно заключению экспертизы, основной причиной несчастного случая послужили конструктивные недостатки оборудования.

Суд установил, что в результате производственной травмы здоровью калининградца был причинён тяжкий вред. Данный случай был признан страховым, и истцу в досудебном порядке выплатили 610 тыс. рублей. Также решением районного суда со страховой компании в пользу работника взыскали компенсацию морального вреда — 350 тыс. рублей.