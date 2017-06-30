В Калининграде такси сбило женщину, водитель скрылся
В пятницу, 30 июня, на Майском переулке в Калининграде такси сбило пешехода, водитель скрылся с места аварии. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
ДТП случилось около 0:10 во дворе дома №5. Сбитая женщина прокатилась по капоту и упала на землю. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы аварии.
Пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу. В настоящее время Госавтоинспекция разыскивает водителя такси.
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