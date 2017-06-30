В Советске мужчина получал пенсию матери, которая умерла 15 лет назад
В Советске 70-летний мужчина незаконно получал пенсию своей матери, которая умерла 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Женщина скончалась в марте 2002 года на территории Республики Беларусь. Мужчина, получив справку о её смерти, не стал регистрировать её в России. Он, имея нотариально заверенную просроченную доверенность, предоставил в финансовую организацию документы для получения ежемесячной пенсии. В результате злоумышленник похитил из федерального бюджета более двух миллионов рублей.
Следователи межмуниципального отдела МВД России "Советский" возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Следствие продолжается.
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