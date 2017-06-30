На пр. Мира водитель не поставил автомобиль на ручник и попал под колёса собственной машины (фото)

В четверг, 29 июня, на пр. Мира водитель Peugeot забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и попал под колёса собственной машины. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МВД.



Авария произошла в 13:10 во дворе дома №10. После того как водитель вышел из машины, иномарка покатилась, наехала на самого водителя, после чего столкнулась с Nissan. В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы.



Ещё одна авария произошла в 11:30 на ул. Гагарина. Там столкнулись две машины Ford. В результате один из автомобилистов получил травмы.