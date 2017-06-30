В Нестерове суд запретил сайты, где продавали поддельные дипломы и медсправки

Суд удовлетворил требования прокурора Нестеровского района о закрытии сайтов с информацией, запрещённой к распространению на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.
К ним относятся ресурсы, на которых жителям предлагали купить поддельные дипломы об образовании и свидетельства органов ЗАГС. А также наклейки на номера автомобилей, позволяющие избежать фиксации регистрационного знака камерами ГИБДД.
По ст. 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов и печатей, бланков.
Сетевой адрес включат в "Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ".
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