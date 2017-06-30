На пересечении ул. Суворова и Нансена автомобиль сбил велосипедиста, водитель скрылся

В четверг, 29 июня, на пересечении ул. Суворова и Нансена автомобиль сбил велосипедиста и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 17:40. 27-летнего велосипедиста с травмами доставили в больницу. Полиция проводит проверку и устанавливает личность водителя, скрывшегося с места аварии.

