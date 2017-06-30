Экс-главу УСБ СК заподозрили в получении взятки щенками
Бывшего начальника Управления собственной безопасности Следственного Комитета России Михаила Максименко заподозрили в получении взятки щенками. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсант"
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Максименко обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Следствие проверяет его на причастность к получению ещё нескольких взяток. Речь идёт о животных и автотранспорте.
По версии следствия, Максименко получил подержанный Jeep Wrangler от владельца крупной строительной компании. Также сообщается о взятке в виде "щенков элитной породы".
В июле 2016 года в Москве взяли под стражу
троих высокопоставленных сотрудников СК РФ. Это глава управления собственной безопасности Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель начальника московского главка Денис Никандров. Следствие считает, что они за вознаграждение обещали помочь освободить из СИЗО соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
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