Экс-главу УСБ СК заподозрили в получении взятки щенками

Бывшего начальника Управления собственной безопасности Следственного Комитета России Михаила Максименко заподозрили в получении взятки щенками. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсант"

Максименко обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Следствие проверяет его на причастность к получению ещё нескольких взяток. Речь идёт о животных и автотранспорте.

По версии следствия, Максименко получил подержанный Jeep Wrangler от владельца крупной строительной компании. Также сообщается о взятке в виде "щенков элитной породы".