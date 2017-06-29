"Безопасный город" опубликовал подборку июньских ДТП, которых можно было избежать

"Безопасный город" опубликовал очередную подборку ДТП, которых можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В видеодайджест попали аварии за июнь. Причиной большинства из них стала спешка и невнимательность водителей. Многие из попавших на видео ДТП вызваны несоблюдением дистанции и непредсказуемыми маневрами на дороге.

"Во избежание подобных случаев УМВД России по Калининградской области и специалисты АПК "Безопасный город" призывают автомобилистов предупреждать других участников движения о своих маневрах с помощью сигналов поворота; соблюдать безопасную дистанцию и интервал; избегать резких перестроений и других опасных маневров; снижать скорость перед пешеходными переходами; во время управления транспортным средством отказаться от использования смартфонов и других гаджетов, отвлекающих внимание; быть предельно внимательными и вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения", – предупреждает ведомство участников дорожного движения.