"Безопасный город" опубликовал подборку июньских ДТП, которых можно было избежать
Кадр видеозаписи "Безопасного города"
"Безопасный город" опубликовал очередную подборку ДТП, которых можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
В видеодайджест попали аварии за июнь. Причиной большинства из них стала спешка и невнимательность водителей. Многие из попавших на видео ДТП вызваны несоблюдением дистанции и непредсказуемыми маневрами на дороге.
"Во избежание подобных случаев УМВД России по Калининградской области и специалисты АПК "Безопасный город" призывают автомобилистов предупреждать других участников движения о своих маневрах с помощью сигналов поворота; соблюдать безопасную дистанцию и интервал; избегать резких перестроений и других опасных маневров; снижать скорость перед пешеходными переходами; во время управления транспортным средством отказаться от использования смартфонов и других гаджетов, отвлекающих внимание; быть предельно внимательными и вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения", – предупреждает ведомство участников дорожного движения.
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