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Военное следственное управление СК России по Балтфлоту ищет свидетелей драки на ул. Киевской

15:19
  2265 0
Архив Клопс.Ru
Военный следственный отдел СК России по Калининградскому гарнизону ищет свидетелей драки. Об этом Клопс.Ru сообщили в ведомстве.
 
Конфликт произошёл 14 июня с 4:30 до 5:30 около семейно-досугового центра "Киноленд" на ул. Киевской. Двое мужчин, один из которых военнослужащий, подрались.
 
В связи с проведением проверки региональный военный следственный отдел СК России по Калининградскому гарнизону просит очевидцев обратиться в их ведомство по адресу: г. Калининград, ул. Шиллера, 3а. Или позвонить по телефонам: 8-4012-95-69-25, 8-921-269-40-80.
 
 

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