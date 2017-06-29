Иностранец, чтобы избежать депортации, пытался дать взятку в 50 тыс. рублей

В Калининграде иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать депортации. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



Срок разрешения на проживание в России у мужчины закончился в 2013 году. В мае 2017 он, боясь, что его привлекут к административной ответственности и депортируют на родину, передал сотруднику полиции 50 тыс. рублей. В это время его и задержали оперативники.



Против иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу за незаконное бездействие"). Расследование уголовного дела продолжается.