УФПС: начальницу полесского отделения почты, присвоившую 450 тыс. рублей, уволили
Начальницу полесского отделения почты, присвоившую 450 тыс. рублей, уволили. Об этом Клопс.Ru сообщили в Управлении Федеральной почтовой связи Калининградской области.
"Данный факт был выявлен сотрудниками филиала в ходе внутренней проверки. Виновный работник был уволен. Материалы были переданы в правоохранительные органы", — пояснили в региональном УФПС.
Там также отметили, что подобные происшествия не влияют на обслуживание клиентов, все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объёме.
37-летняя женщина работала начальником
обособленного отделения почтовой связи до декабря 2015 года. Используя своё служебное положение, она похитила около 450 тысяч рублей. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
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