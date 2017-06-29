УФПС: начальницу полесского отделения почты, присвоившую 450 тыс. рублей, уволили

Начальницу полесского отделения почты, присвоившую 450 тыс. рублей, уволили. Об этом Клопс.Ru сообщили в Управлении Федеральной почтовой связи Калининградской области.



"Данный факт был выявлен сотрудниками филиала в ходе внутренней проверки. Виновный работник был уволен. Материалы были переданы в правоохранительные органы", — пояснили в региональном УФПС.



Там также отметили, что подобные происшествия не влияют на обслуживание клиентов, все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объёме.

