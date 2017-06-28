В Полесске начальницу отделения почты обвиняют в присвоении 450 тыс. рублей

В Полесский районный суд направлено уголовное дело по обвинению начальницы местного отделения почты в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



37-летняя женщина работала начальником обособленного отделения почтовой связи до декабря 2015 года. Используя своё служебное положение, она забирала из кассы деньги. С сентября по декабрь 2015 года она похитила около 450 тысяч рублей.



Органы следствия действия женщины квалифицировали как совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Ей грозит до полутора лет лишения свободы.