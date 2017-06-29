В Славском районе 16-летний скутерист сбил девушку
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Славском районе 16-летний водитель скутера сбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в пос. Советское. 19-летняя пешеходка шла в попутном направлении. В результате аварии скутерист и девушка получили травмы. Оба доставлены в больницу.
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