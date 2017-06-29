На пл. Василевского столкнулись автомобиль и автобус, движение затруднено

В Калининграде утром на пл. Василевского столкнулись автобус и автомобиль. Об этом говорится в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".

ДТП случилось на кольце со стороны улицы 9 Апреля. Автобус въехал в Renault. Движение затруднено. Автомобилисты советуют водителям держаться левой полосы.