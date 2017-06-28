В Калининграде полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста со свёртком марихуаны
В Калининграде инспекторы ДПС задержали 25-летнего мотоциклиста со свёртком марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Информация в дежурную часть поступила от горожан, которые сообщили, что заметили на площади Победы мотоцикл под управлением предположительно нетрезвого водителя, который нарушал ПДД. На транспортном средстве отсутствовал государственный регистрационный знак.
Водитель отказался от медицинского освидетельствования. Ранее он привлекался к административной ответственности занахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения и за нетрезвое вождение. При досмотре у него обнаружили свёрток с марихуаной. Полицейские составили протокол по ст. 6.16.1 КоАП РФ "Незаконное хранение наркотических средств".
"Решается вопрос о возбуждении в отношении мотоциклиста уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", – говорится в сообщении ведомства.
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