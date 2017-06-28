На ул. Суворова столкнулись два автобуса одного перевозчика (фото)
В Калининграде 28 июня на ул. Суворова произошла авария с участием двух автобусов предприятия ПАП. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
На подъезде к остановке водители автобусов №18 и 19 начали друг друга обгонять, пытаясь первыми забрать пассажиров. В результате один из водителей не справился с управлением и автобусы столкнулись.
В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. У одного транспортного средства разбито стекло.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по ул. Суворова затруднено в обе стороны. Средняя скорость автомобилей — 15 км/ч.
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