На ул. Суворова столкнулись два автобуса одного перевозчика (фото)

В Калининграде 28 июня на ул. Суворова произошла авария с участием двух автобусов предприятия ПАП. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.

На подъезде к остановке водители автобусов №18 и 19 начали друг друга обгонять, пытаясь первыми забрать пассажиров. В результате один из водителей не справился с управлением и автобусы столкнулись.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. У одного транспортного средства разбито стекло.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по ул. Суворова затруднено в обе стороны. Средняя скорость автомобилей — 15 км/ч.