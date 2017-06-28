Дело на 26 миллионов: бывшего офицера БФ осудили за мошенничество
В Калининградской области осудили бывшего помощника начальника штаба по защите государственной тайны Константина Дериведмидя. Об этом сообщает военно-следственное управление СК РФ по Балтфлоту.
Капитан-лейтенант состоял на службе в войсковой части 45740. Дериведмидь оформлял на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в различных воинских частях Балтийского флота, кредитные договоры в банковских организациях. Он обещал им выплатить 10% от полученной суммы и погасить кредит в полном объёме. Таким образом мужчина похитил свыше 26 млн рублей.
Его признали виновным по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Дериведмидя к трём годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.