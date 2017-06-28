Дело на 26 миллионов: бывшего офицера БФ осудили за мошенничество

В Калининградской области осудили бывшего помощника начальника штаба по защите государственной тайны Константина Дериведмидя. Об этом сообщает военно-следственное управление СК РФ по Балтфлоту.

Капитан-лейтенант состоял на службе в войсковой части 45740. Дериведмидь оформлял на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в различных воинских частях Балтийского флота, кредитные договоры в банковских организациях. Он обещал им выплатить 10% от полученной суммы и погасить кредит в полном объёме. Таким образом мужчина похитил свыше 26 млн рублей.

Его признали виновным по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Дериведмидя к трём годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.