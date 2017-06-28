В Багратионовском районе назначен новый прокурор
Артём Граф назначен на должность прокурора Багратионовского района приказом генерального прокурора РФ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Артём Граф родился в 1988 году в Миассе Челябинской области. В 2010 году окончил Российский государственный университет в Калининграде. В этом же году поступил на службу в следственный отдел по Калининграду СУ СК РФ по Калининградской области. В 2010–2011 годах проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации.
В 2011–2014 годах — помощник прокурора Центрального района г. Калининграда, с 2014 года по 2017 год — заместитель прокурора Полесского района.
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