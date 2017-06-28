На ул. Фрунзе мотоцикл сбил пенсионерку, водителя и пешехода госпитализировали (фото)

Во вторник, 27 июня, в Калининграде на ул. Фрунзе мотоцикл Yamaha сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в 22:45 около Кройц-аптеки. 75-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Очевидец Артём во время ДТП ждал жену на соседней парковке. Увидев аварию, мужчина вызвал скорую помощь.
"Когда я подошёл, женщина лежала на проезжей части около обочины. Она была в сознании, чувствовала себя нормально, только на голове была ссадина. Мотоциклист лежал на обочине, похоже, у него были серьёзные травмы руки и ноги. Я позвонил в скорую", — рассказал очевидец.
Пенсионерку госпитализировали в БСМП с сотрясением головного мозга и разрывом связок коленного сустава. Об этом Клопс.Ru сообщили в экстренных службах города. От столкновения пострадал и 45-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу с переломами бедра и плеча.
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