На ул. Дзержинского столкнулись фура и микроавтобус, пострадали двое (фото)
На фото место аварии
Фото: Ольга Васильева
В среду, 28 июня, на ул. Дзержинского столкнулись фура и Volkswagen Transporter. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около 7:00. Фура ехала по ул. Дзержинского. На пересечении с ул. Энергетиков она столкнулась с микроавтобусом. На место ДТП приехала скорая помощь. Водителя и пассажира Volkswagen увезли в больницу.
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