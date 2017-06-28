На ул. Дзержинского столкнулись фура и микроавтобус, пострадали двое (фото)

В среду, 28 июня, на ул. Дзержинского столкнулись фура и Volkswagen Transporter. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



Авария произошла около 7:00. Фура ехала по ул. Дзержинского. На пересечении с ул. Энергетиков она столкнулась с микроавтобусом. На место ДТП приехала скорая помощь. Водителя и пассажира Volkswagen увезли в больницу.