Житель Калининграда незаконно пересёк границу в Безледах, чтобы попасть в Берлин

Пограничники начали поиски, заметив следы на земле. Патруль задержал нарушителя в районе Бартошице. Им оказался гражданин Казахстана, три месяца проживавший в Калининградской области. Мужчину объяснил свой поступок желанием попасть в Берлин.

Нарушитель сознался в незаконном пересечении границы. Его оштрафовали и передали российским погранслужбам.