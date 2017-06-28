В Балтийске в СНТ сгорела деревянная дача
Во вторник, 27 июня, в Балтийске сгорела дача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:30. В СНТ "Балтийские зори" загорелся одноэтажный деревянный дачный дом площадью 20 кв.м, обложенный кирпичом. Огонь уничтожил постройку полностью.
"Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе 4 человек и 1 единицы техники", – сообщили в пресс-службе. Пострадавших нет.
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